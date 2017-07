Tänavakorvpallisari King of the Rock peetakse Pärnus sisehallis

King of the Rock Foto: Joosep Martinson/Red Bull Content Pool

Homme, 13.juulil, jõuab tänavakorvpalli turniir Red Bull King of the Rock Pärnusse. Üks ühe vastu nelja eelvooru ja finaaliga peetav võistlus selgitab välja parima, keda ootab King of the Rock tiitel ja rahaline auhind. Möödunud nädalal selgusid Kuressaare eelvooru kuus parimat ning tihedas rebimises saavutas esikoha Tauno Selberg.