Tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste etapp toimub esmakordselt Nõmmel

Sel reedel, 27. juulil kell 18 algab Nõmme turu parklas suvise 3x3 tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste etapp, mille võitja pääseb 11. augustil Tallinnas Vabaduse väljakul toimuvale finaalvõistlusele „OlyBet 3x3 Tallinn Open 2018“.

„Nõmmel on üheksa avalikku korvpalliväljakut. Kevadel tekkis idee, et oleks tore, kui suvel ka siin mõni tänavakorvpallivõistlus toimuks, kus kossusõbrad saaksid korvi all omavahel mõõtu võtta. Alguses veidi utoopilisena tundunud ideest kasvas välja võimalus korraldada Nõmmel Eesti meistrivõistluste etapp,“ rääkis Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

„Eesti Korvpalliliidul on hea meel, et Nõmme linnaosa valitsus on otsustanud etapi korraldada, kuna turniir aitab oluliselt kaasa ka Eesti võimalikule pääsemisele 2019. aasta FIBA 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlustele,“ ütles Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel.

Nõmmel toimuv 3x3 turniir on osa FIBA 3x3 maailmaturneest, mille võitja pääseb 11. augustil Vabaduse väljakul toimuvale Eesti suurimale 3x3 turniirile „OlyBet 3x3 Tallinn Open 2018“. „OlyBet 3x3 Tallinn Open 2018“ võitja sõidab augustis Šveitsi, kus Lausanne’is on FIBA 3x3 maailmaturnee põhivõistlus, mille võitja omakorda saab osaleda oktoobris Pekingis toimuval finaalvõistlusel. FIBA 3x3 maailmaturnee auhinnafond on üle 1 000 000 dollari, millest võib osa saada ka reedel Nõmme turu parklast alustav võistkond.