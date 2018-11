TÄNA | Pärnu Sadam jahib võitu turniiritabeli punase laterna vastu

Jekabpils/SMS.credit.lv - Pärnu Sadam

04.11.2018 kell 16.00, Jekabpils

Ülekanne: Delfi LV

Pärnu on tänavusel hooajal teeninud kolm võitu ja neli kaotust. Paremad on oldud Valmierast, Liepajast ning eelmisel laupäeval pöörati viimaste minutitega 60:68 kaotusseis 79:70 võiduks BC Valga-Valka Maks&Mooritsa vastu.

Pärnakate punktide eest on seni põhiraskust kandnud kolmik Henri Wade-Chatman, Saimon Sutt ja Mihkel Kirves, kes toonud keskmiselt 17,75, 14,43 ja 13,71 silma mängu kohta. Suvepealinna esindus on muuhulgas võistkondade arvestuses laupallides osas viiendal kohal, kaitselauas isegi teisel positsioonil Riia VEF-i järel.

Jekabpilsil on seevastu hooaeg väga konarlikult kulgenud. Kaotatud on kõik kuus mängus, nendest BK Ogrele ja Tallinna Kalev/TLÜ-le koguni 34 punktiga. Suurimat vastupanu suudeti osutada 30. septembril koduväljakul Rapla vastu, kellele lõpuks siiski 69:79 alla jäädi. Meeskonda on vedanud 33-aastane vanameister Jurijs Aleksejevs - 203 cm pikkune korvialune jõud on toonud keskmiselt 14,67 punkti ja liiga arvestuses asub ta 11 lauapalliga lausa esikohal.