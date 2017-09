TÄNA | Kalev/Cramo võtab Meistrite liigas vastu Ungari meisterklubi

Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo jätkab täna eurohooaega, võõrustades FIBA Meistrite liiga teise eelringi avakohtumises Ungari klubi Székesfehérvári Albat. Mäng algab Kalevi Spordihallis kell 17.

Alba Fehérvár ehk Ungari kunagise pealinna Székesfehérvári esindusklubi on viiekordne Ungari meister (1998-2000, 2013, 2017). Viimased kaks tiitlit võideti serblasest peatreeneri Branislav Dzunici juhendamisel. Sel kuul on Alba pidanud hulga kontrollmänge, millest suurem osa on võidetud (näiteks Bratislava Inter, Tšehhi klubi Pardubice ja mõni kodune konkurent), samas on saadud ka üsna üllatavaid kaotusi.

Senistes mängudes on suurimad punktitoojad olnud kauaaegne Ungari koondislane, varem nii Itaalia kui Hispaania liigas leiba teeninud Peter Lorant ning jänkid Kasey Hill, kes kevadel lõpetas NCAA-karjääri väga tugevas Florida ülikoolis, ja Alandise Harris, kes pärast ülikooli on profina mänginud Jaapanis ja Liibanonis.

Samuti on kontrollmängudes silma paistnud Luka Markovics ning veel üks kevadel NCAA-karjääri lõpetanud ameeriklane, DJ Fenner. EM-finaalturniiril kaasa teinud tsenter Akos Keller ei ole seniste mängude põhjal veel õiget hoogu sisse saanud ning meeskonna ainus varemgi Euroopas mänginud ameeriklane Trevis Simpson on klubi kodulehe andmetel vigastatud.