TÄNA | Kalev/Cramo püüab Meistrite liigas pääset kolmandasse eelringi

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond mängib täna FIBA Meistrite liiga teise eelringi korduskohtumises Ungari klubiga Szekesfehervari Alba. Matš algab võõrsil Eesti aja järgi kell 19.30. Delfi vahendab sündmuste käiku tekstipõhises otseülekandes.

Avamängu Tallinnas võitis Kalev pühapäeval 78:71. Edasipääseja selgitatakse kahe mängu punktisummas, mis tähendab, et Eesti meistril on juba enne lahtiviset sisuliselt seitsmepunktine edu.

Järgmises ringis ootaks Kalevit edu korral ees 2015. aasta Türgi meister ja 2014. aasta karikavõitja Karsiyaka Pinar.