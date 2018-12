TÄNA DELFI TV-s | Valga-Valka võtab vastu vigastustest räsitud Tartu Ülikooli

BC Valga-Valka/Maks&Moorits - Tartu Ülikool

08.12.2018 kell 17.00, Valga, Valga Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Kohalik tippkorvpall on tagasi ka piirilinnas Valgas. Kaksiklinna meeskond Valga-Valka on tänavusel hooajal kogunud kümnest mängust vaid kaks võitu, asendanud Armands Misuse uue peatreeneri Mihhail Karpenkoga ja toonud viimati juurde ameeriklasest tagamängija Stephen Browni. Mitmes mängus on jäetud hea võimalus võiduarvet kasvatada kasutamata, kuid 24. novembril nukker seeria lõpetati, mil Haapsalus toimunud mängus alistati Rapla Avis Utilitas.

Tartu Ülikooli tiimil on kirjas viis võitu ja sama palju kaotuseid. Meeskonda on räsinud vigastustelaine: pikemaks ajaks on eemal korvialune jõud Rain Raadik, jalale tegi ka novembri eelviimasel nädalal liiga Märt Rosenthal. Hoolimata üpris hõredast koosseisust suutis Tartu viimases kohtumises võõrsil BK Ventspilsi vastu korralikult hambaid näidata. Veel lõpuminutite eel oldi eduseisus, kuid suurfavoriit võttis ikkagi jõuga võidu ära.

Valga-Valka suurimad skooritegijad on ameeriklastest tagamehed Clayton Wilson ja Dashawn vastavalt 12,7 ja 12,1 keskmiselt visatud punktiga. Uus täiendus Brown sai oma debüütmängus Rapla vastu koheselt 12 silma kirja. Lauavõitlusesse on olulise panuse andnud Carl Anthony Montgomery ja Guntis Sipolinš, kes saanud võrdselt kätte keskmiselt 7,9 lauapalli.