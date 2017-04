TÄNA DELFI TV-s: Tartus võib selguda naiste korvpalli meistriliiga pronksivõitja

Delfi TV teeb kell 17 otseülekande Tartus Naiste Korvpalli Meistriliiga pronksiseeria kolmandast kohtumisest, kus vastamisi Tartu Ülikool/Kalev ja G4S Noorteliiga.

Eelmisel reedel peetud avamängu võitis Tartu Ülikool 75:54. Seeria kestab kahe võiduni ning võib seega täna lõppeda.

Ka selle hooaja teised mängud lõppesid Tartu võiduga: detsembri alguses 81:48, jaanuari lõpus 79:69 ja 23. märtsil 63:57.

Reedest mängu dikteeris Tartu üsna selgelt. Kolmandal veerandil jõudis G4S Noorteliiga võistkond viimaks tänu paranenud lahendustele peaaegu järele 50:52, kuid kohe tegi Tartu uues 7:0 sööstu (59:50) ning pani muudkui juurde. Tartu mängis hea hingestatuse ja suure võidusooviga. Võistkonna võit Tartule 75:54 (32:28).

Tartlaste juhendaja Toomas Liivak mainis pärast mängu, et Marko Parkonen üritas Ülikool/Kalevit pressiga rivist välja lüüa, kuid tartlased olid selleks valmis ja ei lasknud sellest ennast heidutada. Parkonen ise viitas sellele, et tema tüdrukud ei suutnud ses mängus räägitut ja kokkulepitut ellu viia. "Nad teadsid, mida ja kuidas teha, aga ei suutnud seda ellu viia..." Veel lisas Parkonen: "Kui me teeme iga mäng 30 pallikaotust, siis ei saa ka edule loota. Rumalad palliakotused, valesöödud."