TÄNA DELFI TV-s: Saku II liigas medalimängud. Kas Viljandi saab pronksi ja TTÜ duubel võimaluse tõusta esiliigasse?

Korvpalli Eesti II liiga Final Four turniiril Viimsis mängivad täna pronksmedalitele Haabersti ja Viljandi. Delfi TV vahendab kohtumisest otsepilti algusega kell 13.

Haabersti kaotas poolfinaalis TTÜ meistriliiga meeskonna duublile 75:86, Viljandi jäi alla KK Viimsi/Kesklinna KK-le 74:95.

Esikohamäng algab kell 15.30. TTÜ duublil on kasutada neli-viis meistriliigas regulaarselt väljakule pääsevat meest. See on kõva eelis, aga kas sellest piisab ka ühes konkreetses kohtumises. Viimsil on satsis kolm endist meistriliiga mängijat - Kristjan Evart, Kaarel Traumann ja Illimar Pilk.