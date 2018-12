TÄNA DELFI TV-s | OlyBet korvpalliliigas tuleb põnev Tallinna derbi

Tallinna Kalev/TLÜ - TALTECH

08.12 kell 20.00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Ülekanne: Delfi TV

Tänase mängupäeva lõpetavad positiivse võitude-kaotuste saldoga kaks Tallinna klubi. Tabeli viies Kalev/TLÜ on hooaega tugevalt alustanud, olles seitse võitu kogunud nelja kaotuse kõrvale. Hooaega tervikuna vaadates on peaaegu maksimum suudetud endast anda, kui seni on kindlalt alla jäädud Riia VEF-ile ja põnevuslahingust väljus võitjana siiski BC Kalev/Cramo. Mõneti ootamatult tuli tunnistada Pärnu Sadama ja Tartu Ülikooli paremust. Viimati mängiti võõrsil Läti Ülikooliga ja teeniti 66:53 võit.

Seitsmendal kohal paikneva TALTECH-i jaoks on hooaeg kulgenud samuti pigem positiivses noodis. Kaotused on kirja saadud suure kolmiku Kalev/Cramo, VEF-i ja Ventspilsi vastu. Jättes kõrvale allajäämised BK Ogrele ja Tartu Ülikoolile, on enda masti meeskonnad alistatud küllaltki veenvalt ning meeskond hoiab keskmiselt 80,3 visatud punktiga selles arvestuses liigas ka kuuendat kohta.

Kalev/TLÜ poolelt võib punkte oodata eelkõige Taylor Staffordilt ja Damarcus Jamaal Harissonilt, kes toonud neid keskmiselt 13,5 ja 12,4. Lauavõitluses on Janar Taltsi ja Bamba Falli ees silma paistnud hoopis Karl-Johan Lips, kellel ette näidata 7,6 lauapalli mängu kohta.