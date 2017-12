TÄNA DELFI TV-s | Kes pääsevad püünele noorte korvpalli karikafinaalides?

Eeloleval nädalavahetusel, 16.-17. detsembril peetakse Jüri spordihoones korvpalli U14, U16 ja U18 vanuseklasside karikavõistluste finaalid. Otseülekandeid mängudest saab vaadata Delfi TV vahendusel.

U18 noormeeste kuldmedali nimel asuvad heitlema TTÜ Korvpallikool/TSK ja Tallinna Kalev TSK. TTÜ seljatas poolfinaalis BC Tartu meeskonna 84:59. Tallinna Kalev oli 86:78 üle Rakvere Spordikool/Tarvasest.

U16 poiste finaalis mängivad BC Tartu ja TTÜ Korvpallikool/TSK. Tartlased alistasid poolfinaalis 95:79 ja TTÜ oli 85:65 üle KK Viimsi/Kesklinna KK-st.

U14 poeglaste esikoha saatuse teevad selgeks Audentese SK ja Erkmaa KK võistkonnad. Audentese noormehed olid poolfinaalis 83:52 üle TTÜ Korvpallikoolist ning Erkmaa KK tagas finaalikoha 90:57 võiduga BC Tartu üle.

***********

Tütarlaste U18 vanuseklassis lähevad esikoha duellis vastamisi Tartu Kalev ja Audentese SK.

U16 tüdrukte finaalis lähevad vastamisi Tartu Kalev ja Audentese SK. Tartlannad alistasid poolfinaalis BC Kalev/Cramo tütarlapsed 91:47. Audentese neiud olid 63:49 üle Pärnu SK-st.

U14 tütarlaste finaalis mängivad laupäeval BC Kalev/Cramo ja Audentese SK. Cramo noored olid poolfinaalmängus 53:45 üle Tallinna Kalevist, Audentese neiud tagasid finaalipääsu 63:49 võiduga Pärnu SK üle.

Karikavõistluste finaalide ajakava:

16. detsember

12.00 - U14 tüdrukud: BC Kalev/Cramo vs Audentese SK

14.15 - U14 poisid: Audentese SK vs Erkmaa KK

16.30 - U16 tüdrukud: Tartu Kalev vs Audentese SK

18.45 - U16 poisid: BC Tartu vs TTÜ Korvpallikool/TSK

17. detsember

12.00 - U18 tüdrukud: Tartu Kalev vs Audentese SK

14.15 - U18 poisid: TTÜ Korvpallikool/TSK vs Tallinna Kalev TSK