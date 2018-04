TÄNA DELFI TV-s | Kas kodumängude needus murtakse ja Pärnu lõpetab Valga-Valka hooaja?

Alexela korvpalli meistriliigas jahib Pärnu Sadam täna poolfinaalkohta, kui võtab veerandfinaali neljandas mängus vastu BC Valga-Valka Maks&Mooritsa. Delfi TV näitab kell 19 algavat mängu otseülekandes.

Pärnu juhib hetkel seeriat 2:1, kusjuures siiani pole koduväljakul mänginud meeskond veel kordagi võitnud.

Mõlemad klubid on juba teinud igati korraliku hooaja. Valga-Valka alustas hooaega tõelise komeedina, püsides mitu kuud tabeli teisel real. Pärnu seevastu toimetas pigem ellujäämise piiril, kohtadel 5.-6, kuid kevad tõi muutuse. Viimaste mängudega jäeti Kalev/TLÜ seljataha ning saadi võimalus kohtuda 1/4-finaalis Valga-Valkaga, mitte Raplaga. Tol hetkel käsitleti seda suure võidu, vedamisena. Võibolla tõesti sobis nii neile paremini. Teistpidi on ka Kalev/TLÜ nähtavasti rahul, et sai just Rapla vastu (seeria hetkel kalevlastele 2:1).

Pärnu ja valga-Valka paari võitjat ootab poolfinaalis tiitlikaitsja Tallinna Kalev/Cramo.