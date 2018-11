TÄNA DELFI TV-s | Eesti korvpallinaiskond peab aasta viimase kodumängu Valgevene vastu

Koondise kapten, Prantsusmaa klubi Landes Basketi mängija Mailis Pokk usub, et laupäevane mäng saab olema väljakutse kogu naiskonna jaoks. “Kindlasti läheme koduväljakul aastale võidukat punkti panema. Kuna kaks meie põhimängijat on vigastusega väljas, saab mäng meie olema suur proovikivi. Noored saavad hea võimaluse enda tõestamiseks.”

Võtmekohaks saab Poki hinnangul olema mängujoonisest kinni pidamine ja agressiivsus. “Eelmises mängus tulid valgevenelannad väga agressiivselt peale ja me polnud selleks valmis. Peame alustama ise jõulisemalt. Kiirus ja nahaalsus on meie trumbid,” analüüsis Pokk.

Oktoobrikuu Eesti-Läti Ühisliiga parimaks mängijaks valitud Annika Köster on EM-valikmängu eel põnevil: “Eesti-Läti liigas oleme Tallinna Ülikooliga sel hooajal mänginud valdavalt noorte võistkondade vastu. Laupäevane vastane Valgevene on hoopis teisest klassist. Nad on ikkagi Rio de Janeiro olümpial käinud naiskond. Ootan põnevusega, kuidas nende kahemeetriste naiste vastu hakkama saan. Oleme valmis ja läheme lahingut andma!”

Koos Türgi, Poola ja Valgevenega B-alagruppi kuuluv Eesti on senised neli kohtumist lõpetanud kaotusega. Valgevene asub kolme võidu ja ainsa kaotusega hetkel Türgi järel teisel positsioonil. Alla on nad vandunud vaid alagrupi liidrile.

Esimeses omavahelises mängus said valgevenelannad koduväljakul Eesti naiskonnast jagu 80:63. Merike Anderson oli toona eestlannade edukaim 22 punktiga.