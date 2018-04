TÄNA DELFI TV-s: Algab korvpalliliiga play-off! Vastamisi Valga-Valka ja Pärnu Sadam

Samamoodi teeb rõõmu Valga-Valka medalikonkurentsis püsimine. Tõsi, hooaja algul püsiti kaua teisel kohal, kuid eriti Tartu ja Rapla võim ning stabiilsus viisid need meeskonnad piirilinlastest mööda. Neljas koht ei ole jama, kuid poolfinaalistaatust tuleb neil nüüd alles tõestama hakata.

MEESKONDLIKKU STATISTIKAT

Punktid: 81,2 vs 77,7 VV kasuks

Endale lastud: 76,5 vs 82,7 Pärnu kasuks

Laud: 34,6 vs 31,5 Pärnu kasuks

Korvisöödud: 17,5 vs 15,9 Pärnu kasuks

Pallikaotused: 11,5 vs 13,2 VV kasuks

Vaheltlõiked: 7,4 vs 6,4 Pärnu kasuks

2 pt: 51 vs 50 % VV kasuks

3 pt: 34 vs 31 % VV kasuks

vv: 73 vs 67 % VV kasuks

VV: Lasenbergs 15+3,7+3,3, Leimanis 11,1+3+3,2, Ziedinš 11+5,6+1,7, Haller 10,9 pt, Miglinieks 9,9 pt, R.Raadik 8,8+7,4+1,3, Miculis 7,9+3,2 lp, Bružas 7,2+2,8 rs.

Pärnu: Kirves 14,1+6,2+2,6+1,4 vl, Sutt 12,4+4,3+2,2+1,6 vl, Post 12,3+3,1+3,8+1,4 vl, Miljkovic 10,5+5,7+1,8, Eichfuss 7,7+4,6+1, Raap 6,8+3,3+4, Lips 6,8+4,9+1,7+1 vl, Kask 6,8+4,3 lp, Saaremäel 5,5 pt.

* * *

Loe veel

Kolmapäeva õhtul alustavad oma 1/4-finaalseeriat Rapla AVIS Utilitas ning Tallinna Kalev/TLÜ. Korra on Kalev/TLÜ tänavu suutnud Raplat võita ning korra võitis Rapla kodus vaid ühe silmaga. Seega, on tõenäoline, et Gert Kullamäe tiim suudab Aivar Kuusmaa omale südilt vastu panna. Loodame näha head korvpalli, võitlust.