Talts: koondise elupäästjad me pole

Täna avalikustatud Eesti korvpallikoondise kandidaatide nimekirjas on tagasi vanameistrid Kristjan Kangur ja Janar Talts. Vanematest mängijatest on lubanud koondisega liituda ka Gregor Arbet ja Reinar Hallik.

„Kutse tuli ja otsustasime, et teeme selle asja koos ära. Kui saame satsi, on tore," sõnas eelmisel suvel vigastuse tõttu koondise tegemistest eemale jäänud 34-aastane Janar Talts. „Eks me rääkisime seda teemat omavahel. Gregor ja Kristjan tahtsid kangesti minna, proovin siis ka. Mingid elupäästjad me pole, aga kui Tiit Sokk leiab, et meid on vaja, võib proovida."

Koondis koguneb 27. juunil ning Talts lubad, et on siis kohal. Samas ta lisas, et koondisega liitumine sõltub peamiselt sellest, kuidas hiljuti opereeritud jalg paraneb ja taastub. „Praegu on seis normaalne, kuid on ju teada, et Tiidu juures läheb müramiseks. Eks siis ole näha, kuidas jalg vastu peab," rääkis ta.

Eesti korvpallikoondis peab tänavu suvel neli MM-valiksarja kohtumist. Esimene mäng peetakse 5. augustil võõrsil Makedoonia vastu. Alagrupi kolmas liige on Kosovo.