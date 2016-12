Aasta esimestel päevadel ehk 3.-5. jaanuaril peetakse 12. korda juba juurdunud traditsioonidega BSBC korvpalliturniir järelkasvule ehk täisnimega Baltic Sea Basketball Cup. Osalejad on nagu ikka lähiriikidest Lätist, Soomest ja Rootsist.

BSBC vanuseklassid on U16 ja U18. „Suuri muutusi turniiril polegi ja see polegi olnud eesmärk. Kõige olulisem ongi esile tuua, et BSBC toimub tänavu juba 13. korda. Tegu on meil Eestis küllap olulisima noorteturniiriga, mis annab võimaluse esimeseks kokuvõtteks meie aastakäikude suutlikkuse kohta,“ sõnas EKLi koondiste juht Jörgen Kippel.

BSBC on ka oluline üritus korvpalliagentidele, värbajatele. Korvpalliagent Reed Nopponen on kinnitanud: „Oma Eestis tegutsetud aja jooksul olen igal aastal huviga BSBC turniiri mängijaid jälginud ja kindlasti külastan turniiri ka edaspidi“.

BSBC-l on osalenud tulevased staarid nagu Jonas Jerebko, Petteri Koponen, Lauri Markkanen, Christian Drejer, Jānis Strēlnieks, Kristaps Porzingis, vennad Bertansid, Elīna Babkina ja Siim-Sander Vene.

EKLi peasekretär Keio Kuhi lisab: „BSBC on kujunenud üheks siinse regiooni olulisemaks korvpallisündmuseks, mis on kinnnistunud, järjepidev ja kuhu hea meelega tullakse. BSBC on leidnud Põhjamaade ja Balti riikide kalendris kindla ja traditsioonilise koha aasta alguses, koolivaheajal.

Veel minu poolt suur tunnustus ja tänu nendele noortele mängijatele, kes vaheajal osalevad, ning nendele klubidele, kes võimaldavad oma mängijatel välismaalt keset hooaega siia Eesti koondise eest osalema sõita. Saan aru, et kõigil ja alati ei ole see võimalik. Kuid enamus tuleb ja see on väga hea märk.“

BSBC osalevad Eesti koondised

U16 poisid: peatreener Gert Prants, abitreener Priit Vene, abitreener/mänedžer Joosep Toome

U18 noormehed: peatreener Vaido Rego, abitreener Indrek Reinbok, abitreener/mänedžer Martin Rausberg

U16 tütarlapsed: peatreener Marko Parkonen, abitreener Gerly Kostla, abitreener/mänedžer Mailis Pokk

U18 neiud: peatreener Janne Rits, treener Märt Kermon, abitreener/mänedžer Janeli Lilleallik

BSBC on meie koondistele esimene proovikivi, esimene võimalus omavahelist kokkumängu proovida ja veenduda aastakäigu võimekuses. 28.-30. detsembril kogunevad koondised Tallinnasse laagrisse.

Kõik suvised EMid toimuvad augustikuus. Vaid U18 B-divisjoni turniir, mis toimub Tallinnas, algab veel heinakuus – 29. juulist 6. augustini. Võistlusareenideks on TTÜ Spordihoone, Kalevi Spordihall ja Audentese Spordihall.