Tallinnas toimub Baltimaade suurim noorte korvpalliturniir

Eeloleval nädalavahetusel, 11.-13. mail toimub Tallinnas Baltimaade suurim noorte korvpalliturniir Tallinn Nord Cup.

Turniiril osaleb kokku 184 võistkonda Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Rootsist, Belgiast ja Rumeeniast. Välismaalt on tulemas u 100 võistkonda. Võõrustajaid, spordiklubi Nordi esindab turniiril 17 võistkonda.

Tallinn Nord Cup'il leiab aset 457 mängu 18-l erineval väljakul: Õismäe spordihallis (Õismäe/TRV Kliima1, Õismäe/Karupoeg Puhh2, Õismäe/Kunda Nordic Tsement3, Õismäe/Molten4), TTÜ spordihoones (TTÜ/Aura1, TTÜ/Aura 2, TTÜ/Aura3), Sõle spordihallis (Sõle/Stigmar 1, Sõle/Directo 2, Sõle/Foilpoint 3), Kristiine spordimajas, Kristiine spordihallis, Audentese spordihoones. Patrooniks on Eesti korvpallikoondise peatreener ja olümpiavõitja Tiit Sokk.

Tegemist on väga rahvarohke turniiriga, kus osaleb kokku umbes 2500 mängijat, kelle mänguoskusi hindavad 82 kohtunikku ning heaolu eest kannavad hoolt ligikaudu 50 vabatahtlikku. Võistkondade tarbeks on varutud 920 kasti vett ja 13500 maitsvat toiduportsu. Turniiri info kajastamiseks on loodud eraldi mobiilirakendus.