Tallinnas peetav U18 korvpalli EM jõuab Delfi TV vaatajateni

28. juulist kuni 6. augustini Tallinnas toimuv korvpalli B-divisjoni EM-turniir läheneb pöörase kiirusega. Kaks päeva pärast jaanipäeva ehk 26. juunil sõidab EMiks valmistuv noortekoondis juba Soome Nordic Cupi turniirile.

Eesti vastasteks EMil alagrupis on Šveits, Taani, Belgia, Iirimaa ja Makedoonia. Kõik Eesti koondise mängud toimuvad Kalevi Spordihallis. Tänavust EMi vahendavad vaatajateni kaugemates paikades Delfi TV ja Tallinna TV.

Koondise ettevalmistusse kuulub 20 mängijat, peatreener on Vaido Rego, abitreenereid Indrek Reinbok ja Gert Kullamäe, treener/mänedžer Martin Rausberg.

Tänavuse EMi nimisponsoriks on energiakontsern Utilitas. „Eestimaise kontserni ning korvpalli rahvuskoondise pikaaegse peasponsorina peame oluliseks perspektiivikate mängijate toetamist ning leiame, et U18 meistrivõistluste läbiviimine on Eestile suur au,“ sõnas energiakontserni UTILITAS juht Priit Koit. „See annab meie noorsportlastele suurepärase võimaluse oma energiat ja oskusi kodupublikule näidata. Loodame, et eesootavad meistrivõistlused suurendavad veelgi Eesti korvpalli kui rahvusliku spordiala järelkasvu."

Korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul pole nad viimastel aastatel nii suure eelarvega võistlust korraldanud. „Ettevalmistused EMiks hakkavad otsustavasse faasi jõudma. On rõõm teada, et oleme teeninud sponsorite toetuse ja saame detailsed korraldusplaanid ellu viia. U18 EM on kahtluseta Eesti Korvpalliliidu viimaste aastate suurim korralduslik üritus, eelarves tähendab see ligi 600 000 eurot,“ lausus Salumets.