Naiste Eesti-Läti Ühisliigas alistas Tallinna Ülikool veerandfinaali avakohtumises kodusaalis Vega1/Liepaja naiskonna 65:64. Liepaja varem sel hooajal Eesti klubile kaotanud polnud.

Olgu öeldud, et novembrikuus võitis Liepaja kodus TLÜ-d 75:60 ning oktoobrikuus käis Liepaja võim kodus üle ka FCR Media/Rapla KK-st - 75:67. Samas suutis Liepaja hiljuti võita RSU-d kodus lausa 80:60 ning korra võideti tänavu ka mullust hõbedat Catzi.

TLÜ alustas väga hästi, minnes kümne minuti järel juhtima 21:10 ning poolajaks 35:23. Paraku ei suutnud Eesti esindus sama joont lõpuni hoida. Kolmas veerand kaotati kaheksa ja nelja kolme silmaga.

Ärakukkumist ei toimunud - see on kindlasti positiivne. Ent kardetud vastane tuli kõvasti lähemale, mistõttu korduskohtumine Lätimaal algab sisuliselt nullist. TLÜ oli eri kategooriates Liepajaga enam-vähem võrdne, kusagil ei domineerinud vägevalt üks või teine võistkond. Lauas oli TLÜ seitsme palliga peal, kuid samas tabas Liepaja oluliselt paremini tsoonist.

TLÜ-le edu toonud relvaks olid aga kaugvisked, mida tabati 19st 10 ehk 53 %. Teine veerandfinaalmäng peetakse pühapäeval, 2. aprillil Liepajas. Edasi saab parem kahe mängu punktide kokkuvõttes.

Tallinna Ülikool-Vega1/Liepaja 65:64 (35:23)

Lauapallid: 40-33

Korvisöödud: 17-17

Pallikaotused: 14-13

Korvi alt: 16 vs 28 pt

2 p: 30 vs 52 %

3 p: 53 vs 25 %

vv: 75 vs 71 %

TLÜ: Samantha MacKay 21+3+4, Mirjam Nikolai 16+6 lp, Rosemary Rits 14+8+2, Viive-Kai Rebane 6+5+4 (13/3), Trine Kasemägi 2+6+2 (5/1).

Liepaja: Ilze Jakobsone 18+7 rs, Ieva Vitola 18+10+2, Zane Jakobsone 14.

* * *

Teises veerandfinaalpaaris võitis FCR Media/Rapla KK pühapäeval kodusaalis Riia RSU/Merksi 66:32 (32:17). Korduskohtumine peetakse selles paaris reedel 31. märtsil Riias.