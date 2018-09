Tallinna Televisioon näitab otsepildis ligi 200 OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga mängu

„Tallinna Televisioonil on unikaalne positsioon Eesti teleturul. Oleme ainuke reklaamivõimalusega vabalevi kanal Eestis. Suudame pakkuda paindlikke tingimusi ja viia korvpalliülekanded igasse Eestimaa nurka. Toodame telepilti koostöös Leviraga ja seetõttu saab ülekannete kvaliteet olema kõrgetasemeline,“ kinnitas Tallinna TV juhatuse liige Revo Raudjärv.

Tallinna TV on teinud Eesti Korvpalliliiduga tihedat koostööd ka eelnevatel aatatel. „Paljud korvpallisõbrad võib-olla ei tea, et Tallinna TV tootis näiteks eelmisel hooajal enamik Alexela meistriliiga mängude otseülekandeid, mis olid TV6 eetris. Tallinna TV on arvatavasti viimastel aastatel kõige rohkem korvpalliülekandeid tootnud Eesti telekanal. Seega muutub meie jaoks ainult see, et hakkame enda toodetavat pilti ka näitama,“ lausus Raudjärv.

Tallinna TV toodetud telepilt striimitakse paralleelselt ka Delfi portaalis. „Mängude kommentaatorite osas loodame Delfi peale. Võrreldes eelmise hooajaga on telemängude juures ka korvpallistuudiod. See saab olema uus ja põnev väljakutse,“ lisas Raudjärv.

Põhiturniiril näitab Tallinna TV nädalas kaht mängu: kolmapäeviti kell 19 ja laupäeviti kell 17. OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga avalöök leiab aset juba sel reedel, kui Kalevi spordihallis kohtuvad kahe riigi meistrid BC Kalev/Cramo ja BK Ventspils.