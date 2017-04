TÄISPIKKUSES: Tallinna Ülikool viigistas FCR Media/Rapla vastu finaalseeria

Täna jätkus Tallinna Ülikooli spordisaalis Eesti naiste korvpalli meistriliiga finaalseeria. Sarnaselt finaali esimesele mängule jäi peale koduväljaku naiskond, TLÜ alistas Rapla FCR Media 74:61.

Tänavune karikavõitja TLÜ haaras ohjad kohe esimesel veerandajal, mis lõppes seisul 23:12. Rapla naiskond vahet tagasi võtta ei suutnudki.

Viive-Kai Rebane viskas võitjate parimana 25 punkti ja võttis lisaks 14 lauapalli, kaksikduubli sai kirja ka Triine Kasemägi 18 punkti ja 12 lauapalliga. Lauavõitlus TLÜ-le suurelt 49-24.

Rapla resultatiivseim oli 23 punktiga Laina Mesila-Kaarmann.

Eelinfo:

Laupäeval Raplas oli FCR Media lisaajal numbriliselt parem 79:74. Rapla tabas paremini kaheseid (49 vs 42 %), TLÜ kolmeseid (36 vs 29 %) ja vabaviskeid (78 vs 64 %). Ja kui laud oli võrdne, siis Rapla võitis korvisöötude skaalas 28-16, pallikaotusi tegi Rapla 17 TLÜ 25 vastu.

Avamängus kogus võitjate poolel Pirgit Püü 24 pt, 4 lp, 4 rs ja 5 vl, Annika Köster 17+7 lp, Laina Mesila-Kaarmann 17+8 lp, Darja Lipanskaja 10+4+8 ja Francis Donders 4+4+10+5. TLÜ poolel: Samantha MacKay 21+6+6, Trine Kasemägi 17+11 lp, Mirjam Nikolai 10 pt, Viive-Kai Rebane ja Rosemary Rits 9 pt.

Omavaheliste mängude seis käesoleval hooajal eri turniiridel: 4-1 FCR Media/Rapla KK-le.