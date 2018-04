TÄISPIKKUSES | Saku I liiga pronksi võitis Tartu Kalev/Estiko

Vaabi kolmene suurendas paidelaste eduseisu kuuepunktiliseks (52:46) kui normaalaja lõpuni jäi minna veel seitse minutit. Peagi oli Estiko taas vaid korvi kaugusel (55:53) ja Karemäe möödaläinud vabavisete järel jõuti Mihkel Allorgi resultatiivse tegutsemise toel viigini (55:55). Vastastiku vahetati korve ja poolteist minutit enne mängu lõppu juhtis Tartu Kalev/Estiko 59:58. Allorg tabas külma närviga veel kaks vabaviset ja Paide meeskond oli sunnitud aja maha võtma. Paari pallikaotuse järel teenis enda viienda vea Saamuel Rõigas, saates sellega vabaviskejoonele Artur Liivi, kes sealt kahest üks ära viskas (58:62). Paide meeskond ei suutnud rünnakul tabada ja Estiko võttis meistriliiga karastusega Silver Leppiku tabavate vabavisete järel 64:58 võidu.

Mihkel Allorg tõi võitjate parimana 21 punkti ja kuus lauapalli. Estiko parimaks valitud Artur Liiv panustas 12 punkti ja 13 lauapalli. Paide resultatiivsemad olid täna 15 punktiga Karl-Kristjan Vaab ja 11 silmaga Rauno Nurklik.

Estiko peatreener Jaanus Liivak sõnas pronksimängu järel, et kohtumise lõpuks saadi mänguplaan paika. „Me ei treeni sel aastal nii palju koos kui eelmisel aastal ja pole nii head võistkonnamängu. Enamik meestel on rohkem kui 30 eluaastat turjal ja jalad tõmbab päris kiiresti täis. Võtsime õigel hetkel aja maha, rahunesime ja mängisime võistkondlikult lõpuni.“ Liivak tunnistas, et pärast eilset valusat kaotust oli väga raske tänasele mängule tulla. „Isegi minul treenerina polnud lihtne, aga seda enam ma olen uhke meeste üle, kes tulid ja võitlesid lõpuni välja!“

44-aastase Liivaku arvates on esiliiga koht, kuhu võiks rohkem panustada. „Siin kogenud mängijate vahel võiks olla ka rohkem nooremaid mehi. Me räägime koguaeg, et kus on järgmised Müürsepad ja Kullamäed. Täpselt siit nad tulevadki. Kvaliteeti on esiliigas piisavalt ja siia juurde tulekski integreerida noori, et nemad areneksid.“ Finaalturniiri korraldusele jätkus Estiko ninamehel ainult kiidusõnu: „Atmosfäär oli super ja saal rahvast täis. Kummardus Paidele hea korralduse eest.“