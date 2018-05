TÄISPIKKUSES ja FOTOD | Noormeeste U18 Eesti meistriks krooniti BC Tartu

Võitjate parimad olid täna Kerr Kriisa 25 silmaga ja finaalturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Patrik Saal 19 punkti ning 10 lauapalliga. TTÜ poolelt tõi Jaan-Erik 13 punkti. Tallinna klubi parimaks mängijaks valiti Aleksander Oliver Hint, kes kogus 12 lauapalli.

Värskete Eesti meistrite peatreener Raido Rebane sõnas mängujärgselt, et hoolealused pidasid mänguplaanist kinni ja see tõi edu. „Meil olid kindlad kokkulepitud asjad ja poisid pidasid nendest kenasti kinni. TTÜ on teada väga hea ründelaua võistkond, kuid me saime lauavõitluse kontrolli alla. Eemalt nende visked ei läinud ja sealt see 14-punktiline edu esimesel poolajal tuli.“

Viimasel veerandil tulid vastased korraks ohtlikult lähedale, kuid peatreener säilitas külma närvi ning usaldas hoolealuseid. „Kui sul on sellised poisid väljakul siis tulebki neid usaldada. Kui ma lähen endast välja siis see kandub ka poistesse üle. Tuli rahu säilitada ja poisid suutsid ka külma pead hoida.“ Rebase sõnul kulges tänavune hooaeg keeruliselt: „Omajagu oli vigastusi.. Teatud poisid treenisid ja mängisid meestega ja U18 põhiturniir jäi tahaplaanile. Play-off'is saime read kobedamaks ja tuli ka tulemus.“ Peatreenril jagus kiidusõnu ka eilsele poolfinaalvastasele Keilale. „Au ja kiitus Keilale. Mul on tegelikult kahju, et nad sellel turniiril neljanda kohaga pidid leppima. Nende treener Peep Pahv on teinud väga head tööd. Ta on pühendunud, käib koolitustel ja on see on äge.“

TTÜ peatreener Indrek Reinboki arvates mõjutas mängu käiku kõige rohkem lauavõitlus. „Jäime mõlemal pool lauas hätta ja see on tänase mängu võtmesõna. Vastased said enda kaugvisked paremini välja mängitud. Meie kolmepunktivisked olid pigem juhuslikud. Murrangumomendil ei suutnud me samuti lauda kätte saada ja Tartu sai taas turvalise eduseisu.“