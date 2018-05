TÄISPIKKUSES | Hooaja täiseduga lõpetanud TTÜ KK/TSK võitis kindlalt G4S Noorteliiga U16 meistritiitli

Medaleid jagati ka tüdrukute U16 turniiril

G4S Noorteliiga tütarlaste U16 vanuseklassi finaalkohtumises võitis Tartu Kalev tulemusega 93:68 Audentese SK/TSK naiskonna.

Finaalturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Anna-Gret Asi kogus 37 mänguminutiga 37 punkti, 10 resultatiivset söötu, 7 lauapalli ja 4 vaheltlõiget. Belinda Lepmets lisas 16 ja Triiny Käämer 13 punkti. Audentese naiskonna parimaks mängijaks valiti finaalmängus 16 punkti ja 11 lauapalli kogunud Helena Stina Svilberg.

Päevakangelane Anna Gret sõnas mängujärgselt, et pidi liidrirolli võtma. „Trennides tundsin, et võistkond pole finaalideks valmis, mistõttu pidin nad enda käe alla võtma. Põhiturniiril mängudel polnud meil täiskosseisu aga finaal on finaal. Siin tuleb kõik mängu panna. Terve võistkond oli täna tubli. Vahepeal tuleb lihtsalt üksteist ergutada ja positiivset meelt hoida.“ Küsimuse peale, kus näeb andekas noor korvpallitüdruk ennast viie aasta pärast vastas Asi: „Ameerika Ühendriikides ülikoolis. Paari kooliga on juba praegu kontakti olnud.“

Kalevi peatreener Kaire Asi luges samuti nädalavahetuse kordaläinuks: „Nagu see tüdrukute korvpallis ikka on, siis enne finaale oli kõik metsas. Eile oli juba vähem metsas ja täna mängisid tüdrukud nagu kulda. Anna Greti roll väljakul oli täna teiste mängu toetav. Esimest korda mängis ta nagu tõeline kapten. Kõik teised said ka täna hästi hakkama!“ Tütre tulevikust rääkides jäi Kaire tagashoidlikuks. „Eks teda on vaja nüüd õigel kursil hoida ja asju juurde õpetada, järjest edasi areneda.“

Audentese peatreener Reet Rausbergi sõnul ei suudetud vastaste liidrit täna rajalt maha võtta. „Anna Gret Asi tõmbas täna kogu Tartu mängu käima. Põhiturniiril saime temaga hakkama aga meie mängijatel polnud täna seda närvi, et vastu pidada. Olen nii mõneski põhimängijas pettunud, kes finaaliks polnud heas vormis. Ma ei tea, kas kevad ja päike on ära väsitanud..“

Pronksikohtumises alistas Tallinna Kalev tulemusega 60:55 Pärnu SK naiskonna.