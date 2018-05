TÄISPIKKUSES | Audentese SK võitis G4S Noorteliiga tütarlaste U18 meistritiitli

Audentese peatreener Reet Rausberg sõnas vahetult pärast mängu: „Väike värin olin enne mängu tüdrukutel sees. Meil oli hooaja esimene mäng, kus me saime mängida täiskoosseisus. Meil oli hästi palju vigastusi ja vigastustest väljatulekuid. Pidasime võtmemängijaks Tederit ja esimesel poolajal saime kenasti hakkama. Teisel poolajal kaitses natuke auke tekkis aga edu oli turvaline. Natuke ma ei olnud rahul sellega, et pall oleks pidanud rohkem sisse-välja käima aga üldjoontes hea mäng.“ Pärast mängu kogus peatreener neiud kokku, mida neile ütles? „Paljudele oli see noorteklassi viimane mäng. Kiitsin neid toreda hooaja eest ja homme hakkab juba uus töönädal!“

Hõbemedaliga leppima pidanud Tartu Kalevi loots Kaire Asi tunnistas, et nende poolt täna mänguks ei läinudki. „Kaitset ei olnud üldse, ei saanud mängu lõpuni kaitset paika. Siis me ei tahtnud rünnata ja sellise mänguga vedas, et vahe polnud 40 punkti. Ükskõik, kes vastastest oleks võinud visata sama palju punkte kui Janne Pulk, sest meie kaitse oli null.“