Suvise U18 EM-turniiri peaareeniks on Kalevi spordihall, korvpalliliit otsib appi vabatahtlikke

Korvpalli kuni 18-aastaste noormeeste Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniir toimub tänavu Tallinnas vahemikus 28. juuli - 6. august. EMi alguseni jääb tänasega 107 päeva.

Turniiri peaareeniks on Kalevi spordihall, teisteks saalideks Audentes ja TTÜ. Osalejariike on 24 ning igast alagrupist saab veerandfinaali kaks paremat.

"U18 EM on meie selle aasta suurprojekt, kõige olulisem ja vastutusrikkam üritus. Selle õnnestumine on meile auasi, töö käib juba jaanuarist saadik," ütles Keio Kuhi, EKLi peasekretär. „Turniiri eelarve on 600 000 eurot, meie jaoks väga suur summa. Otsime ka inimesi turniiriks appi, niisamuti sponsoreid. Meie talendikas meeskond väärib seda, et turniir saaks võimalikult esinduslik ja publikurohke,“ lisas Kuhi.

EMi B-divisjonis mängivad:

A: Suurbritannia, Rootsi, Holland, Tšehhi, Luksemburg, Albaania

B: Horvaatia, Gruusia, Bulgaaria, Ungari, Island, Valgevene

C: Iisrael, Poola, Portugal, Austria, Rumeenia, Azerbaidžaan

D: Eesti, Belgia, Taani, Šveits, Iirimaa, Makedoonia

Eesti koondise peatreener on Vaido Rego, abitreenerid Indrek Reinbok ja Gert Kullamäe, abitreener/mänedžer Martin Rausberg.

*******

Korvpalliliit otsib EMiks vabatahtlikke!

Soovid saada väga ägedat kogemust ning aidata suurürituse korraldamisel? Kui oled turniiri ajaks vähemalt 18-aastane, tule vabatahtlikuks!

Vabatahtlik võib saada igaühest. Vabatahtlikkus ei nõua eelnevat kogemust, vaja on vaid pealehakkamist ja motivatsiooni.

Kõik, kes tahavad kandideerida korvpalli U18 Euroopa Meistrivõistluste B-divisjoni finaalturniirile vabatahtlikuks peavad ära täitma elektroonilise vabatahtliku ankeedi, mis asub Basket.ee lehel. Aega on kuni 31. maini.

Rohkem infot vaata SIIT!

Kõikide täidetud avalduste hulgast valib komitee välja esialgsed kandidaadid, kellega võetakse ühendust hiljemalt 6. juunil 2017. Järgnevate nädalate jooksul toimub lisavalik, hindamine ning vajadusel intervjuud.