Suur võit! Rapla naiskond kindlustas koha Balti liiga finaalis

Naiste korvpalli Balti liigas (BWBL) tegi FCR Media/Rapla KK naiskond ajalugu, jõudes suurepärase võiduga homsesse finaali. Seejuures oli Rapla klubi kolmandal veerandajal kümnepunktilises kaotusseisus.

FCR Media/Rapla KK alistas Leedus Druskininkais peetud poolfinaalis Poola meisterklubi Toruni Energa 63:61 (25:30). Paika pidas klubi mänedžeri Rando Reiningu eilne lootusrikas vihje: "On põhjust olla optimislik, et saame siit medali. Meil on kodutöö tehtud, läheme võitma." Mees teadis, mida rääkis.

Rapla võitis avaveerandi 14:10, kuid teisel sai Torun oma mängu käima ning võitis selle omakorda 20:11, minnes poolajaks viiega ette - 30:25. Teise veerandi pea kolm viimast minutit oli Eesti klubi kuival.

Kolmas veerand kuulus skooriliselt Torunile 22:21. Kuid mäng pakkus pinget, mõlemad olid emotsionaalselt kuumad ning kümnepunktiseks kasvanud kaotusseisust kaevas Rapla end 25.-29. minuti paiku kenasti välja. Tekkis positiivne hingamine ja lootus. Francisca Dondersi kaugvise tõi 30. minuti alguseks tabloole numbrid 46:48. Kaks viimast korvi sel veerandil siiski Torunile (46:52).

Neljas veerand. Punktid on alguses visad tulema. Ent näha, et Rapla kaitse on paranenud, võitluslik ja tähelepanelik - ent samas mitte liiga agressiivne ega tõtakas. 5.43 enne lõppu jõudis Rapla viigini (52:52), mis tähendas, et Torun oli senimaani punktita. Vastased tegid ridamisi pallikaotusi, valesööte. Rapla mängijad olid varmalt jaol.

4.22 enne lõppu viis Pirgit Püü Annika Kösteri supersöödust Rapla ette 56:54.

Lõpus vaheldus eduseis. 2.47 mängida kui Torun läks taas vabavisetest ette 57:56, Laina Mesila-Kaarmann aga teisel pool samuti kahest kaks - 58:57 Raplale. Torun tegi valesöödu, Mesilalt samuti valesööt. Torun tegi uuesti pallikaotuse, kuid Mesilale vilistatakse rünnakul viga... Torun läks vabavisetest 1.04 enne lõppu uuesti ette 59:58.

51 sekundit jäi kui pall toimetati taas Mesilale, kes tabas viielt meetrilt (60:59). Jäi 37 sekundit kui Torun leidis korvi alt lihtsa lahenduse ning Torun ees 61:60. Mängida oli 15,3 sekundit, kui Annika Köster sai minna vabaviskejoonele. Tema vabavisked on aastatega aina paremaks läinud ning täna tõi ta kastanid tulest - mõlemad sisse ja Rapla ees 62:61.

Kuus sekundit enne lõppu läks Toruni mängija läbimurdesse, kuid kaitse oli hästi ees, viga ei teinud ning poolakad viskasid mööda. Laud Raplale. Ning veel sai Donders visata vabaviskeid, seekord 1/2. Toruni söödu püüdsid 3,3 sekundit enne lõppu Rapla mängijaid ja kohtumine oli õnnelikult läbi.

Energa Torun - FCR Media/Rapla KK 61:63 (25:30)

Lauapallid: 32-40

Korvisöödud: 19-17

Pallikaotused: 21-14

Vaheltlõiked: 10-12

2 p: 47 vs 38,5 %

3 p: 42 vs 20 % (ehk 7/3 vs 15/3)

vv: 89 vs 88 %

Rapla KK: L.Mesila-Kaarmann 14+8 lp (23/6), P.Püü 13+2+5, F.Donders 12+6+4, A.Köster 9+9+4, D.Lipinskaja 8+4+2.