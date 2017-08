Sten-Timmu Sokk: mida varem koondises verevahetus toimub, seda parem

Eesti koondise mängujuhi sõnul seistakse koondisega valiku ees: kuidas edasi minna? „Nüüd, kus me B-divisjoni ei langenud, on kindlasti mõttekoht. Neli aastat on aega rahulikult atra seada ja võib-olla natuke suuremale pildile mõelda," arutleb Sokk. „Vaatame, millised eesmärgid MM-iks seatakse - kas vaadata tulevikku või tsükkelhaaval. Usun, et nüüd on hea aeg tuua koondisse nooremaid, alla 20-aastaseid mehi, kes peavad viie-kuue-seitsme aasta pärast põhikoormat kandma. Mida varem nad selle kogemuse saavad, seda parem. Mina sain alles 22-aastaselt, mis oli võib-olla natuke hilja.