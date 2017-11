Sten Sokk: tuleb ettearvamatu mäng

Viis aastat tagasi oli Tel Aviv Eesti koondise jaoks õnnelik paik. Euroopa meistrivõistluste valiksarjas tuldi võõrustajate vastu välja suurest kaotusseisust, viidi mäng lisaajale ja serveeriti üllatuslik võit 88 : 86. Tollasest Eesti koondisest on tänasel päeval rivis kolmik Kristjan Kangur, Janar Talts ja Sten Sokk. Mitte just palju, aga võidukogemus on käepärast võtta.