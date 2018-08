Sten Sokk on Kreeka liigas kui kreeklane, mitte leegionär

"Ma kasvasin siin. Käisin lasteaias. Olen kogu aeg teadnud, et tulen millalgi tagasi," sõnastab Sokk Iraklise juurde jõudmist. Ka tema isa Tiit Sokk on mänginud samas linnas, hooajal 1997-1998 Saloniki Arise meeskonnas.

Huvitav on märkida, et Sokk hakkab Kreekas mängima kui kreeklane, kirjutab klubi koduleht. Eesti koondise mängujuht on korvpalli mõistes kohalik mängumees, niiöelda Kreeka passiga. Välismaalasena on klubisse palgatud mõned hooajad tagasi Pärnu Sadama meeskonda kuulunud leedulane Edvinas Šeškus.

Kreeka esiliigas saab iga klubi korraga kasutada vaid ühte välismängijat.

"Loodan, et alustame samm-sammult ülespoole minnes ja saavutame seatud eesmärgid. Klubil on suured ambitsioonid, pääseda kõrgliigasse, ja minu suurim soov on aidata sellel kõigel täituda," rääkis Sokk hooaja sihtidest.

Vaata Sten Sokuga tehtud intervjuud: