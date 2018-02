Sten Olmre lükkas Varraku klubi pakkumise tagasi

Sten Olmre lükkas tagasi Alar Varraku juhendatava Leedu korvpalliklubi Alytuse Džukija pakkumise ning jätkab TTÜ meeskonnas.

Olmre kinnitas täna Õhtulehele, et Alytus oli temast huvitatud, kuid kokkuleppeni ei jõutud. Oma kommentaarides jäi ta napisõnaliseks, öeldes vaid, et praegu on tal mõttekam jääda TTÜ-sse.

Delfi kirjutas eelmisel nädalal, et Olmre oli Alytuse tagamängija kohale esimene valik. Varrak rääkis hiljuti Eesti Päevalehele, et pidi klubi juhendamise üle võtma keerulises seisus. Kolm mängijat on lahkunud ja viimasest kümnest kohtumisest on saadud vaid üks võit. Tegemist on poolprofessionaalse klubiga, kus vahel on treeningul raske isegi kümme mängijat kokku saada.