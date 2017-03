Sports Illustrated: Kotsar ja Silva jäävad selgelt alla Gonzaga ülikooli keskmängijatele

Mainekas spordiajakiri Sport Illustrated on võtnud vaevaks hinnata USA korvpalli üliõpilasmestrivõistluste poolfinaalpaari South Carolina - Gonzaga.

Loo autori Michael Belleri hinnangul tuleb eeldatava favoriidi Gonzaga paremus kõige selgemalt esile just korvialuses võitluses. Nimelt jääb South Carolina duo Maik-Kalev Kotsar - Chris Silva tema arvatus kindlalt alla Ganzaga pikkadele Prezmek Karnowskile ja Zach Collinsile.

"Ilmselt vähesed inimesed väljaspool Columbiat ja South Carolinat ei nõustuks sellega, et Gonzaga on poolfinaali eel kindel favoriit. Kõige selgem on nende paremus korvi all. South Carolinal pole lihtsalt jõudu Karnowski ja Collinsi vastu.

Karnowski on efektiivne mitmetel erinevatel visetel. Tema 317 sooritatud kahepunktiviskest on korvirõnga läbinud enam kui 60%, mis teeb temast tõelise skoorimasina. Collins on seevastu võtnud viskeid poole vähem, kuid tabanud suisa 68% neist. Nad moodustavad sellise jõu, mis hoiab meeskonda pildil isegi siis, kui kaugelt visked ei lähe.

Kotsar ja Silva teenivad South Carolina pikkadest suure osa mänguajast, kuid nad ei ole võrreldavad Karnowski ja Collinsiga. Nad jäävad alla juba oma kujuga. Kui üks neist satub vigade küüsi, läheb South Carolinal väga raskeks."

Poolfinaal South Carolina ja Gonzaga vahel peetakse ööl vastu pühapäeva.