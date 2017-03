Eilses ajaloolises kohtumises sarnaselt Maik-Kalev Kotsarile South Carolina eest algkoosseisus väljakule jooksnud Duane Notice'il jagus eestlase suunas vaid kiidusõnu.

South Carolina alistas Florida 77:70 ja pääses esmakordselt kooli ajaloos USA üliõpilasmeistrivõistlustel nelja meeskonna finaalturniirile. Kotsar viskas meeldejäävas kohtumises 12 ning Notice 6 punkti.

"Maik oli hiilgav," vahendab Post and Courier Notice'i sõnu. "Oleme kogu aeg oodanud, et ta sedasi mängiks. Kui Maik on agressiivne, siis on ta ka suurepärane. Ta on alles esimest hooaega meeskonnas, kuid mängib 30 pluss minutit. Maik harjub sellega juba ära! Usun, et ta jätkab arenemist ja temast saab tulevikus suurepärane mängija."

South Carolina unelm jätkub eeloleval nädalavahetusel Phoenixis toimuval finaalturniiril, kus poolfinaalis kohtutakse Gonzaga.