South Carolina peatreener Kotsarist: ta võiks oma eelduste poolest ühel päeval NBA-s mängida

“Kui eelmine hooaeg lõppes, siis mu põhiline sõnum Maikile oli, et ta ei saa kunagi edukaks, kui ta ei õpi oma mänguga tööd tegema. Ta on talendikas pallur ja võib minu arvates ühel päeval oma suuruse ja jooksuvõime tõttu NBA-s mängida. Tal on suurepärane jalgade töö, liikuvus ja palju jõudu, aga ta ei saa visata vabaviskejoonelt 25%, kolmepunktijoone tagant 12% ja kahepunktivisetel 40% ning eeldada, et selliselt saab profimängijaks," vahendab Martini sõnu portaal korvpall24.ee.

Lisaks kõigele tegi Kotsar suvel debüüdi ka Eesti A-koondises. "Rahvuskoondise eest mängimine ja oma mängu kallal töötamine ongi andnud talle enesekindlust. Kui ta sel suvel USA-sse tagasi tuli, oli tegemist teistsuguse persooniga."

