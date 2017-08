Siim-Sander Vene võib siirduda Itaalia kõrgliigasse

Nižni Novgorodi klubist lahkunud Siim-Sander Vene võib olla siirdumas Itaalia kõrgliigasse.

Õhtulehe andmetel on mängija ja klubi läbirääkimised lõpusirgel, klubi nime Vene veel avaldama ei soostu.

Mõistagi tuleb enne kontrahti lõplikku jõustumist läbida klubi juures ka meditsiinilised testid. Mängumees ei usu, et kui muude lepingutingimustega ühele poole saadakse, võiks tervis takistuseks osutuda. "Klubi teab kõike: et käisin opil ja et praegu on käsil taastumisperiood," märkis Vene.

Itaalia meedia on Venet hiljuti seostanud Avellino Sidigase klubiga.

Loe refereeritud artikli täisteksti Õhtulehest!