Siim-Sander Vene uuest koduklubist: klassi on omajagu

"Hispaaniasse ma tahtsin tagasi tulla ja selle me ka saime. Lisaks on see Meistrite liiga ka veel ja see on väike boonus veel juurde," sõnas Vene ERR-ile.

Fuenlabradas on kirev seltskond - meeskonnas on mängijaid Kongost, Mehhikost, Suurbritanniast, Sloveeniast, Brasiiliast ja nüüd ka Eestist. "Ma arvan, et klassi on omajagu. Nii mõnigi mees on kõrgel tasemel mänginud ja eks nad midagi ikka oskavad," sõnas Vene tiimikaaslaste kohta.

"Klubi esimene eesmärk on ilmselt Hispaania karikale pääseda – sinna pääsevad esimesed kaheksa võistkonda ja üldeesmärk hooajal on vast saada Hispaania liigas play-off'idesse ja Meistrite liigas ka järgmisesse ringi," lisas Vene.