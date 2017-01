Küll tegi Vene isiklikus plaanis väga korraliku mängu visates 24 minutiga 18 punkti, võttes neli lauapalli ja andes kolm korvisöötu. Eestlasest ääremängija uus punktirekord EuroCupi sarjas. Visked väljakult 5/10, vabavisked 5/5.

Mäng läks 8700 pealise publiku silme all Hapoeli kätte teisel veerandajal, kus kodumeeskond pani paremuse maksma numbritega 29:13. Sealt Nižni Novgorod enam välja ei rabelenud.

Võitjate poolel viskasid võrdselt 21 punkti Curtis Jerrells ja Shawn Jones. Hapoel oli suurelt üle lauavõitluses 46-25, ründelauad 16-5.

Kahe vooru järel on Iisraeli klubil G-grupis ainsana kaks võitu, Nižni Novgorod ning St.Peterburi Zenit jätkavad ühe võiduga. Täna võõrsil Zenidile 79:88 alla jäänud Vilniuse Lietuvos rytas pole võiduarvet veel avanud.

Вот эти пять парней начнут матч с "Хапоэлем" через полчаса. ✋🏀

Our starting five for the game with @JerusalemBasket in @EuroCup pic.twitter.com/bLgfImlldc— BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) January 11, 2017