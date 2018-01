Siim-Sander Vene teeb juba nädalavahetusel Itaalia liigas debüüdi?

Vigastuspausilt naasev Siim-Sander Vene lendas täna Itaaliasse, et liituda Serie A korvpalliklubiga Varese Openjobmetis.

Eelnevalt tuleb Venel läbida meditsiiniline test ja seejärel on osapooled valmis käed lööma hooaja lõpuni. "Usun, et test laabub. Enda teada peaks kõik korras olema," sõnas äralendu oodanud Vene.

Kui meeskond jõuab eestlase homme keskpäevaks Itaalia korvpalliliidus ära registreerida, siis on teoreetiliselt võimalik, et Vene teeb debüüdi juba nädalavahetusel. Varese kohtub pühapäeval võõrsil Cremona Vanoliga.

"Huvi erinevatest kohtadest tärkas peale jõulupühi. Varese kõrval oli variante veel, aga see tundus kõige huvitavam," kommenteeris Vene, kes hooaega alustas samuti Itaalias Reggio Emilia Grissin Bon meeskonnas. Jalavigastuse tõttu ta üheski liigamängus siiski kaasa teha ei saanud.

Varese hoiab Itaalia kõrgliigas hetkel 13. kohta, põhiturniiril on võidetud neli mängu 13-st. Play-offi pääsust ollakse kolme võidu kaugusel. Hetkel on meeskonnal käsil kolmemänguline kaotuste seeria, alla on jäädud Reggio Emiliale (66:76), Bolognale (85:90) ja Brindisile (90:95).

Ääremängija positsioonil on Varesel hetkel neli meest - nigeerlane Stanley Okoye, Ungari kodakondsust omav ameeriklane Damian Hollis ja itaallased Giancarlo Ferrero ning Nicola Natali.