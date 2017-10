Siim-Sander Vene on kodus tagasi. Kui kauaks?

Halb unenägu – võib vist nii öelda – sai alguse poolteist nädalat enne Itaalia liigahooaja algust. Ühel päeval hakkas jalg häirivalt tuikama, kanna piirkonda tekkis sügelus. „Midagi erilist ei juhtunud. Lihtsalt üks päev oli jalg kange ja sügeles,” meenutab Vene vigastusperioodi algust. „Paar päeva tegin selle jalaga treeninguid edasi. Ütlesin veel füsioterapeudile, et mudi vähe, lööb vere käima ja kõik saab korda. Siis tulid kontrollmängud otsa. Esimese päeva mängisin ära, aga teise päeva hommikul oli halb tunne. Tegin mängu ikkagi kaasa, pärast lõi sisse juba terav valu.”

Sai selgeks, et arstidest pääsu pole. Siiski lootis Vene tohtritelt kinnitust saada, et hädad on tühised ja murepilved saab kiirelt laiali lükata. Paraku läks sootuks vastupidi. „Õhtul, pärast arsti juures käiku saatis klubi spordidirektor mulle sõnumi, et tal on juhtunu pärast väga kahju. Mul avastati väsimusmurd ja paranemiseks läheb poolteist kuud,” kirjeldab Vene sündmuste ahelat. Kuu aega hiljem, pärast uusi uuringuid arvati, et paranemiseks läheb veel paar kuud. Kokkuvõttes ei tea keegi, kui kaua ravi kesta võib. Eestis konsulteerib Vene ravivõimaluste asjus doktor Madis Rahuga.