Siim-Sander Vene nädalad täis ootamatuid keerdkäike

Siim-Sander Vene jäi kolmapäeval Hispaania klubi Fuenlabrada särgis korvpalli Meistrite liiga kohtumises Bambergi vastu nullile. See polnud tegelikult mingi ime, sest selleks kohtumiseks oli tal väga keeruline keskenduda. Mängija ise ja ka klubi teadsid, et nende ülimalt lühikeseks – ta liitus meeskonnaga eelmisel nädalal – osutunud koostöö on sisuliselt lõppenud ning Vene liigub edasi Euroliiga tasemele.

Tegelikult polnud viimase hetkeni selge, kas Vene selles kohtumises üldse mängib. Lõpuks mängis, kuid kaotusest see meeskonda ei päästnud. Eile lendas ta aga juba oma uue koduklubi Gran Canaria käsutusse. Ta on praegu ainus Euroliiga tasemel mängiv eestlane. Leping on sõlmitud hooaja lõpuni ja seda on võimalik pikendada veel üheks hooajaks.