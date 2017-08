Siim-Sander Vene koduklubiks saab hoopis Itaalia liiga veerandfinalist?

Reggio Emilia, ametliku täisnimega Pallacanestro Reggiana või Grissin Bon Reggio Emilia jõudis mullu Itaalia liigas põhiturniiri teise koha järel veerandfinaali. Sellest eelnevad kaks hooaega mängiti finaalis, kuid võidukarikat enda pea kohale ei tõstetud.

2014. aastal võitis Reggio Emilia FIBA EuroChallenge sarja. 2012. aastal tuldi Itaalia meistriks.

Hearing that Siim-Sander Vene, ex-Euroleague forward for Zalgiris Kaunas, agreed on deal to sign with Reggio Emilia.