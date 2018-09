Siim-Sander Vene hakkab pallima Hispaania kõrgliigaklubis

Tegemist on 75 000 elanikuga linna klubiga, mis kukkus eelmiseks hooajaks esiliigasse, kuid võitles end läbi play-off'i tagasi kõrgseltskonda. Manresal on ette näidata ka üks Hispaania meistritiitel aastast 1998.

Vene kinnitas Delfile, et leping uue klubiga on sõlmitud, kuid kehtima hakkab see alles pärast homme toimuvat meditsiinilist ülevaatust.

Klubi kodulehel kirjutatakse, et Vene esindab Manresat vaid poolteist kuud, täites vigastatud Kosovo ameeriklase Justin Doellmani kohta.

Manresa liigahooaja esimene mäng toimub 27. septembril võõrsil Estudiantesega. Juba sel laupäeval kohtub Manresa aga Kataloonia liigas Barcelonaga. Pooleteise kuu jooksul mängitakse Barcelonaga veel korra, 4. oktoobril kodus.