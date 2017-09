Selgus majas: Matthias Tass valis endale USA-s ülikooli

Eesti U18 korvpallikoondise keskmängija Matthias Tass külastas septembri keskpaigas kahte mainekat USA ülikooli ning tegi nüüd nende vahel lõpliku valiku. Eestlane hakkab esindama Saint Mary`se ülikooli San Franciscos, teatab ESPN.

Tass sai pakkumise ka Stanfordi, Georgia Techi, Purdue ja Texas Techi koolidelt, kuid lõpuks jäid sõelale Georgia Tehnoloogiainstituut ja Saint Mary`s.

Tass kommenteeris oma valikut järgnevalt: "Kindlasti oli oluline nende töösse suhtumine, kuidas nad arendavad oma mängijaid. Lisaks meeldib mulle, et nad mängivad Euroopa stiilis korvpalli, mis sobib mulle kõige paremini."

St. Mary's vajas korvi alla uut meest, sest nende praegune tsenter Jock Landale lõpetab kevadel ülikooli.

ESPN kirjutab 18-aastase ja 208 cm pikkuse Tassi kohta, et tegemist on väga mitmekülgse mängumehega. Ameerika portaal toob välja eestlase võimsad numbrid augustis peetud U18 B-divisjoni EMilt, kus Tass kogus Eesti koondises keskmiselt 17,9 punkti, 13,2 lauapalli, 3,9 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget ja 4,1 kulpi mängu kohta.

Saint Mary`s Gaels jõudis eelmisel hooajal kolmeaastase vaheaja järel NCAA finaalturniirile, kus pääsesid teise ringi. Gaels sai põhiturniiril 29 võitu ja viis kaotust. Viimase kümne aasta jooksul meeskond üldse viiel korral jõudnud finaalturniirile.

Hetkel mängivad selle ülikooli lõpetajatest NBA-s austraallased Matt Dellavedova (Milwaukee Bucks) ja Patty Mills (San Antonio Spurs).

Septembri keskel kiitis Tass basket.ee-le antud usutluses USA ülikoolide pakutavaid tingimusi. "See on ikka hoopis teine teema, kuidas siin mängijate eest hoolitsetakse. Näiteks on eraldi on mängu- ja treeningsaal. Treeningsaali laes on masin, mis ütleb, kui kõrge kaarega sa viskad ja annab infot, kui palju peab viset muutma, et rohkem viskeid tabaksid. Riietusruumide kõrval on vaba aja veetmise keskus, samuti koht, kust saab kõik vajalikud toidulisandid," sõnas Eesti tulevikulootus.