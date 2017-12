Sander Raieste oli Hispaanias lähedal kaksikduublile

Euroliiga klubi Vitoria Baskonia duubelmeeskonna ridadesse kuuluv Sander Raieste mängib teadupärast kaasa Hispaania tugevuselt kolmandas liigas, kus ta oli nädalavahetusel lähedal kaksikduublile.

Baskonia 77:63 võidumängus Martorelli üle viskas Raieste 11 punkti ja võttis 8 lauapalli. Mänguaega jagus 18-aastasele eestlasele 20 minutit. Visked väljakult 4/8, kaugvisked sealjuures 3/6.

Võitjate resultatiivseim 23 punktiga lätlane Kristaps Gluditis, Raieste oli punktiskoorilt teine mees.

Liigatabelis on Baskonia kolme võiduga 14. kohal, Martorelli on ühe võiduga viimane ehk 16nes. Põhiturniiril on mängitud 13 vooru.