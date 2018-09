Saksamaal mänginud Toomas Raadik on ootamatult kodus tagasi

Raadik tegi Saksamaa tugevuselt kolmandas liigas ehk ProB-s mängiva Kangaroosi eest kaasa mitmes sõprusmängus ning säras näiteks 11 punktiga Euroliiga klubi Müncheni Bayerni vastu, vahendab Korvpall24.

Raadik kinnitas, et hetkeseisuga naaseb ta TTÜ ehk uue nimega TalTechi korvpallimeeskonna juurde, kuna mingil määral oli ta oma senise klubiga ühenduses kogu Saksamaal viibitud aja jooksul.

Eestlase sõnul jäi tal täpsemalt arusaamatuks, millist mängijat klubi täpsemalt soovis leida: “Ma täpselt ei tea ise ka, mida nad ootasid. Ühel hetkel öeldi, et peamine on võitlus, aga lõpuks ikkagi toodi põhjuseks, miks ma ei sobi, et teised kaks pikka esinesed viimases mängus paremini.”