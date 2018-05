Sajad noorkorvpallurid võtsid üksteiselt mõõtu Tartu Basket Cup´il

Lõppenud nädalavahetusel peeti Tartus noorte korvpalliturniir Basket Cup 2018. Reedest pühapäevani lustis Tartu Ülikooli spordihoones ligi 600 kossunoort.

42 võistkonda olid kohale tulnud Venemaalt, Lätist, Leedust, Soomest, Gruusiast ning Eestist.

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi poolt korraldatud mõõduvõtmise patroonideks olid legendaarsed Tartu korvpallurid Anatoli Krikun ja Marek Doronin. Võisteldi viies vanuseklassis ja kokku toimus nädalavahetusel 104 mängu. Haaravad lahingud andsid kõikidele lastele vahva ja väärt kogemuse ning pealtvaatajatele unustamatu emotsiooni. Lisaks korvpalli mängimisele said poisid ennast proovile panna SKLZ Challenge Night’il, kus võrreldi oskusi osavusrajal, visketäpsuses ja pealtpanekuvõistlusel.

Erinevates vanuseklassides jõudsid turniirivõiduni: BC Tartu (U14), BC Tartu Lõvid (U12), Runa Basket (U11), NKA-SKC (U10) ja NKA BS (U9).

Korraldajatel on ainult hea meel kiidusõnade üle, mis tulid osalejatelt peale turniiri:

Allar-Raul Antson, Rapla KK treener: „Väga, väga vinge ja lahe turniir teil! Täiesti omanäoline ja eristub teistest suurturniiridest. Meeldis nii mängijatele kui ka lastevanematele, rääkimata treeneritest.“

Lelde Bérzina, Sigulda treener: „Täname suurepärase turniiri eest!“

Amrosi Ormotsadze, Tbilisi Iberi Basketi treener: „See ei ole korvpalli turniir, see on korvpalli festival. Tahame siia järgmisel aastal tagasi tulla, kõikide vanustega!“

***********