26. detsembril annab SA Tartu Korvpallikool Tartus toimuva Legendide Lahingu ajal üle järjekordse stipendiumi legendaarsele korvpallitreenerile.

Toetus summas 700 eurot läheb pikaajalisele treenerile ja endisele korvpallurile Maire Sulele, kelle käe alt on välja kasvanud sellised mängijad nagu Miia Viigipuu, Õie Veber, Iivi Kaljuvee, Piret Tuvi ja Eve Mandel. Sulg on ka 1989.a veteranide maailmamängude võitja.

SA loodi eesmärgiga toetada ja tänada meie endisi treenereid ning propageerida eestlaste lemmikspordiala – korvpalli.

“Meie juhendajad on andnud meile elustiili ja meeskonnatunnetuse ja vähim, mis me teha saame, on nende tunnustamine ja motiveerimine,” leiavad SA TKK esindajad.

SA peab enda kohuseks anda eeskuju Tartu linnale ja seeläbi kogu riigile – SA tegevus on ideaalseks näiteks sellest, kuidas üks eraisikutest koosnev seltskond on võimeline toetama treenereid ja andma neile tagasi kunagise kire ja innukuse töötegemiseks.

Toetused on küll sümboolsed, aga need on kogutud kõikide Tartu korvpallikooli kasvandike panuse läbi ja annab treeneritele aimu, kui suurt väärtust nad meie treenimisel ja kasvatamisel on omanud.

SA Tartu Korvpallikool veab ka Arena Tartu ehitamist Tartusse, et propageerida erinevate spordialade kõrgemal tasemel harrastamist ja suurejoonelisemate kultuurisündmuste pidamist Tartu linnas.

SA on varasemalt toetanud ka Tõnu Lusti, Jüri Neissaart, Kaire Asi ja Elle Lappi.