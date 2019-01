Kodupubliku ees mänginud VEFi parim oli Mareks Mejeris 17 punkti ja kuue lauapalliga. Võõrleegionär Steve Zack panustas võitu 16 silma.

VEFil on nüüd tabelis 13 võitu ja kaks kaotust, liider on ühe kaotusega jätkav Ventspils (14-1). Tallinna Kalev/Cramo (12-1), kellel on lähirivaalidest kaks mängu vähem peetud, on võitude arvult kolmas.