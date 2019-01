Reinart ja Kuusmaa vedasid U16 koondise BSBC turniiril esikohale

Eestlaste parimaks kerkis tõusude ja mõõnadega mängus Kaspar Clemet Kuusmaa 20 punktiga. Turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Ken-Martti Reinart lisas kaksikduubli 19 silma ja 10 lauapalliga. Kristofer Kajari lisas 13 ja Markus Heinakoor 11 punkti ja 9 lauapalli.

Koondise peatreener Rauno Pehka sõnas mängujärgselt: „Pärast eilset rasket mängu õnnestus ka tänane kohtumine õnnelikult ära mängida. Olid omad tõusud ja mõõnad, aga seda magusam see võit oli. „Selles grupis on ägedaid poisse, kes koos tegutsedes suutsid oma tahtmise peale suruda. Nad võtsid mu põhimõtted kiiresti omaks ja kokkuvõttes see toimis.“

Päeva teises kohtumises alistas Soome kindlalt Rootsi tulemusega 82:60.

Turniiri lõplik paremusjärjestus:

I Eesti

II Soome

III Läti

IV Rootsi