Reinar Halliku sõnul on tema suurim eesmärk pakkuda lastele head emotsiooni. Eile peeti üks sümboolne näidistreening, õige töö algab sügisel. Trenni on oodatud kõik huvilised. Foto: Rauno Volmar

Reinar Hallik lõpetab õige pea mängimise ja keskendub sügisest omanimelises korvpallikoolis treeneritööle.

Euroopa meistrivõistluste kolmes viimases valiktsüklis Eesti korvpallipublikut hullutanud Reinar Hallik tõmbab mõne kuu pärast profispordile joone alla. Või vähemalt liigub kõik sinnapoole. Füüsis ei pea enam koormustele vastu ja 33-aastane mängumees mõtleb uutele proovikividele. Oma esimese treeneri Kalju Pluutuse taganttõukel registreeris Hallik koos abilistega jaanuaris omanimelise korvpallikooli ning juba septembrist peaks kool täistuuridel töötama kahes Ida-Virumaa vallas: Iisakul ja Mäetagusel.

Reinar Hallik koos esimese treeneri Kalju Pluutusega Foto: Rauno Volmar

„Korvpallikooli mõte hakkas susisema eelmisel suvel, kui mina ja mu esimene treener rääkisime toonase korvpalliliidu presidendi Jüri Ratase ja peasekretäri Keio Kuhiga uue klubi loomisest Narva. Aga seal me jalga ukse vahele ei saanud. Takistuseks sai baaside puudus. Nii jäi see variant soiku,” räägib Hallik esmastest plaanidest. „Seejärel jõudsime ideega Iisakule ja Mäetagusele. Vallad näitasid kohe huvi ja see andis plaanile positiivse tõuke. Tegelikult oli meil mõte nendesse valdadesse tulla kohe algusest peale, ainult et alustada tahtsime Narvast ja siis edasi laieneda. Nüüd kukub välja vastupidi, aga see pole üldse halb,” ei näe Hallik väiksemas kohas alustamises miinust.

Iisaku ja Mäetaguse koolides on kokku umbes 260 õpilast ja sellelt baasilt proovitaksegi esimesi samme astuda.

Iisaku spordikeskuses allkirjastati eile neljapoolne koostööleping Iisaku valla, Mäetaguse valla, Eesti korvpalliliidu ja Reinar Halliku korvpallikooli vahel. Vallad toetavad rahaliselt, korvpalliliit inventariga. Iisaku ja Mäetaguse koolides on kokku umbes 260 õpilast ja sellelt baasilt proovitaksegi esimesi samme astuda.

Korvpalli elavdamist on Ida-Virumaal väga vaja, sest Eesti kirdenurga tugevamad klubid on taandunud mängima riigi tugevuselt kolmandasse liigasse. Hallik ei varja ambitsioone kasvatada omanimelisest korvpallikoolist klubi, mille esindusvõistkond mängib meistriliigas. „Meie eesmärk on korraliku püramiidiga klubi. Noored kasvaksid välja oma esindusvõistkonda, mis mängib võimalikult kõrgel tasemel. Esindusvõistkond võiks pakkuda väljundit ka teistele Ida-Virumaa klubide noortele. Kaugem eesmärk ongi välja arendada jätkusuutlik meistriliiga klubi,” jätkub Halliku mõtetel kõrget lendu. „Hea näide on Rapla. Nad alustasid vaikselt, aga nüüd mängivad juba päris tublilt. Viimases mängus võitsid isegi Pärnut,” muigab Pärnu Sadama võistkonnas karjääri lõpetav pallur. „Nali naljaks, aga Rapla on väga hea eeskuju, kuhu pürgida ja kuidas asju teha.”

- Graafika:

Hallikul on praegu treenerikutse kõige madalam ehk kolmas kategooria, et üldse saaks noortetreenerina tegutsema hakata, kuid järgmine kategooria on juba tegemisel.

Sügisest hakkab Hallik end jagama Iisaku ja Tallinna vahel, ühes kohas on töö ja teises pere. „Olen suvesid Iisakus veetnud, isegi Iisaku võistkonna eest kohalikku liigat mänginud. Tean kohapealset elu päris hästi,” annab Hallik aimu, et päris tundmatus kohas ta pea ees vette ei hüppa.

Kas rahvuskoondisega on siis ühel pool või venitab suve veel välja? „Arvatavasti on ühel pool,” vaagib Hallik. „Ega ma ju ei tea, kas kutsutaksegi. Aga selge, et korvpallikooli tegemised saavad prioriteediks.” Koondise toetajad peavad nüüd valima uue lemmiku. Enam ei pruugi tekkida võimalust skandeerida hallis valjul häälel „Reinar, Reinar!” nagu 2015. aasta EM-il.

Pidulik algus on tehtud. Foto: Rauno Volmar