Reinar Halliku akadeemia sisseastumiskatsed algavad juba mais

Veel eelmisel suvel Eesti koondises mänginud Reinar Hallik siirdus pärast profikarjääri lõppu kodumaakonda Ida-Virumaale, et sealset korvpallielu turgutada. Asjad on liikunud kiiresti ning sügisest alustab Iisaku Gümnaasiumis Reinar Halliku korvpalliakadeemia. Sisseastumiskatsed algavad juba mai lõpus.

„Mul on hea meel, et saame täna rääkida juba kindlal toonil. Meil on õpilaskodus 26 kohta ja õppima ootame kõiki gümnaasiumiealisi lapsi üle kogu Eesti,“ rääkis Hallik, kelle kõrval asub teise treenerina Iisakus tööle kogemustega Jaanus Liivak.

Õpilaste valikul lähtutakse eelkõige nende soovist korvpalliga tõsiseselt tegeleda, kuid oma koht on ka laial silmaringil ja füüsilisel valmisolekul. „Meie eesmärk on teha seitse trenni nädalas ning selle kõrvalt pakkuda õpilastele ka kvaliteetset keskharidust. Korvpallisuuna õpilased saavad lisaainetena õppida spordipsühholoogiat ja lihashooldust. See on vajalik selleks, et nad oskaksid enda keha ja vaimu eest hoolt kanda,“ rääkis plaanidest 34-aastane Hallik. Lisaväärtusena saavad kõik lõpetajad kohtuniku- ja treeneripaberid.

Korvpalliakadeemia sündis tänu kohaliku omavalitsuse, Alutaguse valla toetusele. „See, et korvpalliakadeemia rajamine Iisakusse sai rohelise tule, oli Alutaguse vallale suur ja julge väljakutse, mille eest tuleb vallajuhte siiralt tänada, sest mingid investeeringud on tänu sellele otsusele vallal vähenenud. Aga kindlasti on investeering haridusse ja lastesse minu hinnangul see kõige õigem koht.“